Rigetti Computing augmente après que B Riley est devenu optimiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de Rigetti Computing RGTI.O ont augmenté de 3,8 % à 24,57 $ jeudi après que B Riley a relevé sa recommandation concernant l'entreprise d'informatique quantique de "neutre" à "acheter". ** B Riley se dit "de plus en plus encouragé" par la trajectoire commerciale de la feuille de route à court terme suite à l'annonce de RGTI mardi d'une commande de 8,4 millions de dollars du Centre indien pour le développement de l'informatique avancée (C-DAC)

** La société de courtage maintient son objectif de 35 $, ce qui implique une hausse de 48 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Pour l'exercice 2025, Wall Street s'attend à ce que RGTI affiche un chiffre d'affaires de 2,3 millions de dollars au quatrième trimestre et de 7,6 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, selon les données de LSEG

** Le consensus pour le chiffre d'affaires de l'exercice 26 est de 21,2 millions de dollars

** 10 des 12 sociétés de courtage considèrent maintenant l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; PT médian de 40 $ - LSEG

** Avec l'opération de jeudi, les actions sont en hausse de ~11% pour commencer 2026 et d'environ 75% au cours des 12 derniers mois