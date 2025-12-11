Rigetti Computing augmente alors que Mizuho initie sa couverture avec 'outperform'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 décembre - ** Les actions de la société d'informatique quantique Rigetti Computing RGTI.O augmentent d'environ 1 % à 26,39 $ avant le marché
** Mizuho initie une couverture de l'action avec une note de "surperformance"
** Le courtier fixe le PT à 50 $, ce qui implique une hausse de 91,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La note moyenne de 8 analystes est "buy", leur PT médian est de 37 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 71,2% cette année
