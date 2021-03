Richter et Mithra reçoivent l'avis positif du CHMP pour Estelle®

Budapest, Hongrie - Liège, Belgique - 26 mars 2021 - 13 :15 CET - Gedeon Richter Plc. ('Richter') et Mithra Pharmaceuticals ("Mithra") annoncent aujourd'hui avoir reçu un avis positif du Comité des Médicaments à Usage Humain (CHMP) de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour un contraceptif oral combiné (COC) composé de 15 mg d'Estetrol (E4) et 3 mg de drospirénone (DRSP). Sous réserve de l'approbation de la Commission européenne, l'autorisation de mise sur le marché valide dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne est attendue pour la fin du second trimestre 2021. Le produit sera commercialisé en Europe par Richter sous la marque Drovelis®.