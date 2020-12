Budapest, Hongrie - Liège, Belgique - 23 décembre 2020 - 7:30 CET -Gedeon Richter Plc. ('Richter') et Estetra S.A., filiale détenue à 100% par Mithra (Euronext Brussels: MITRA), ont annoncé aujourd'hui avoir renforcé leur partenariat et signé un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation d'Estelle®, un nouveau contraceptif oral combiné contenant 15 mg d'estetrol (E4) et 3 mg de drospirénone, sur les principaux marchés d'Amérique latine. Le produit candidat Estelle® est considéré comme un nouveau contraceptif oral qui combine un œstrogène natif agissant sélectivement sur les tissus, combiné aux avantages de la drospirénone.



[Lire plus]