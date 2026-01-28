 Aller au contenu principal
Richtech Robotics recule après la vente d'actions à la suite du partenariat avec Microsoft
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Richtech Robotics RR.O ont baissé de 10,4 % à 4,95 $ mercredi après avoir levé des fonds suite à l'annonce d'un partenariat avec Microsoft MSFT.O . ** Le fournisseur de robots de service pilotés par l'IA a déclaré tôt le mercredi avoir vendu 8,5 millions d'actions à un investisseur institutionnel dans le cadre d'un placement privé pour un produit brut d'environ 38,7 millions de dollars

** Le prix de vente équivaut à environ 4,55 $ ** Les actions de RR ont bondi de ~45% sur un volume important pour clôturer à 5,51 $ après que la société basée à Las Vegas (Nevada) ait annoncé une collaboration avec MSFT pour améliorer ses robots

** RR prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, à des fins générales, y compris la poursuite du développement de produits candidats, l'acquisition de stocks pour le matériel robotique ** Pour l'année fiscale se terminant le 30 septembre, la société a déclaré des revenus d'environ 5,05 millions de dollars et une perte nette de 15,8 millions de dollars

** Avec le mouvement de la session, les actions de RR ont augmenté de ~52% cette année et d'environ 80% au cours des 12 derniers mois

