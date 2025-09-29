Richemont soutenu par des propos de broker
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 16:27
'Les résultats du premier semestre de Richemont soulignent l'attractivité structurelle du groupe et le renforcement de son leadership dans la joaillerie, malgré la pression à court terme sur les matières premières et les taux de change', juge le broker.
Valeurs associées
|151,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,37%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 29 septembre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O ont chuté de 26 % à 2,11 dollars lundi ... Lire la suite
-
De nouvelles manifestations ont agité lundi plusieurs villes de Madagascar, dont Antananarivo où les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes dans un face-à-face avec une foule jeune demandant la démission du président, a constaté une équipe de ... Lire la suite
-
Donald Trump reçoit lundi à la Maison Blanche les principaux responsables républicains et démocrates du Congrès américain, au moment où les négociations entre les deux camps sont au point mort avant la paralysie mardi soir de l'Etat fédéral. A minuit dans la nuit ... Lire la suite
-
La France annonce lundi avoir déployé temporairement au Danemark une équipe composée de 35 personnes, un hélicoptère Fennec et des moyens actifs dans la lutte anti-drones alors que le pays fait face à des vols de drones suspects au-dessus de ses installations militaires. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer