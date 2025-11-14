 Aller au contenu principal
Richemont porté par la joaillerie au premier semestre
information fournie par Boursorama avec AFP 14/11/2025 à 11:14

Une montre de la marque de luxe française Cartier, appartenant au groupe Richemont, exposée dans une vitrine le jour de l'ouverture du salon horloger "Montres et Merveilles Genève". Le 27 mars 2023 à Genève. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire de la maison Cartier, a publié vendredi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu pour son premier semestre décalé, porté par la joaillerie et une embellie en Chine et à Hong-Kong.

Son chiffre d'affaires d'avril à fin septembre s'est accru de 5%, à 10,6 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 10,4 milliards.

Hors effets de change, ses ventes se sont accrues de 10%, selon un communiqué.

Son bénéfice net a quant à lui quasiment quadruplé comparé à la même période de l'an dernier, marquée par de lourdes dépréciations d'actifs.

Le groupe genevois a souligné que le deuxième trimestre, soit de juillet à fin septembre, avait été "particulièrement dynamique", avec une hausse de 14% de ses ventes hors effets de change: la Chine, Hong-Kong et Macao combinés ont "renoué avec la croissance" au deuxième trimestre.

Dans le détail, ses ventes semestrielles dans la joaillerie se sont accrues de 14% hors effets de change, et de 9% une fois converties en euros.

L'horlogerie a en revanche vu ses ventes se contracter de 2% en monnaies locales et de 6% en euros, le groupe notant cependant "une moindre baisse" durant ce semestre après une période de dix-huit mois partiulièrement difficile pour le secteur", précise-t-il dans le communiqué.

Le groupe a procédé à des hausses de prix durant le semestre face à la pression sur les cours des matières premières, et "dans une moindre mesure" des droits de douane, ajoute-t-il dans un communiqué.

Le groupe est resté prudent pour la suite de l'exercice, estimant qu'il est "évident que nous continuerons d'évoluer dans un environnement incertain, certaines trajectoires de reprise pouvant être fragiles, notamment en Chine", selon lui.

Résultats d'entreprise
Valeurs du luxe

