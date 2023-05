Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Richemont annonce un nouveau programme de rachat de jusqu'à 10 millions d'actions A, représentant 1,7% du capital et 1% des droits de vote du groupe de luxe helvétique.



Les achats seront effectués sur le SIX Swiss Exchange aux prix du marché en vigueur. Les actions acquises ne seront pas annulées et aucune seconde ligne de négociation ne sera introduite suite au programme de rachat.



Les actions à acquérir seront détenues en autocontrôle pour couvrir les attributions aux dirigeants et aux employés dans le cadre du plan d'intéressement à long terme. Richemont détient actuellement quatre millions d'actions A en autocontrôle.





