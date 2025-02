Richemont: le comité de direction renforcé de trois membres information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Richemont a annoncé vendredi la nomination de trois nouveaux dirigeants au sein de son comité exécutif supérieur, dont les directeurs généraux de ses deux marques-phare Van Cleef & Arpels et Cartier.



Catherine Rénier, la directrice générale de Van Cleef & Arpels, et Louis Ferla, le DG de Cartier, ont été choisis pour renforcer cet organe de direction, au même titre que Marie-Aude Stocker, récemment promue au poste de directrice des ressources humaines sous l'égide de Nicolas Bos, le directeur général du groupe.



Le géant du luxe suisse indique par ailleurs que Jérôme Lambert va quitter son comité exécutif ainsi que son conseil d'administration suite à sa nomination en tant que directeur général de Jaeger-LeCoultre.



Boet Brinkgreve, le patron du laboratoire de haute parfumerie et de beauté du groupe, a prévu quant à lui de quitter la société à la fin du mois d'avril.



Suite à ces évolutions, le titre Richemont progressait de 1,1% vendredi matin à la Bourse de Zurich, signant la plus forte hausse de l'indice SMI des valeurs vedette suisses.





Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) 185,65 CHF Swiss EBS Stocks +0,98%