Richemont:feu vert de l'UE pour la vente de YNAP à Mytheresa information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - Le groupe Richemont annonce que Mytheresa a reçu de la Commission européenne l'autorisation inconditionnelle de contrôle des concentrations pour l'acquisition de YNAP.



Mytheresa et Richemont ont désormais reçu toutes les autres autorisations nécessaires des autorités réglementaires et prévoient de finaliser la transaction le 23 avril 2025.



Le 7 octobre 2024, Mytheresa et Richemont ont signé des accords fermes pour l'acquisition par Mytheresa de 100 % du capital de YNAP auprès de Richemont.



L'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires constitue la dernière étape de la finalisation de la transaction.



Michael Kliger, DG de Mytheresa, a déclaré : ' Nous deviendrons l'une des principales plateformes digitales mondiales de luxe pour les véritables passionnés grâce à de multiples boutiques prestigieuses, toutes regroupées sous l'égide de LuxExperience'.



Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré : ' Nous nous réjouissons du succès futur de LuxExperience, car l'obtention de cette autorisation ouvre la voie aux équipes de Mytheresa et de YNAP, à leurs partenaires de marque et à leurs clients pour bénéficier pleinement des propositions de valeur améliorées et de la portée mondiale élargie offertes par les entreprises combinées. '





