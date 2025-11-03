Richemont en forme, HSBC passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:45
HSBC estime que ces trois marques devraient continuer à briller à court et moyen terme, portées par l'attrait de ce segment et par leur créativité, illustrée notamment par le lancement fin septembre de la collection 'Love Unlimited' chez Cartier, un nouveau bracelet flexible, au design moderne et innovant, et dont les ventes semblent avoir bien démarré.
L'établissement financier rappelle que la gamme 'Love' reste la collection phare de Cartier, avec plus de deux milliards d'euros de ventes générées chaque année, soit environ 19% du chiffre d'affaires de la marque, ce qui signifie que le succès de 'Love Unlimited' pourrait bien soutenir les performances du quatrième trimestre, déjà robustes l'an dernier, souligne HSBC.
Et si les marges de l'entreprise demeurent confrontées à plusieurs vents contraires, dont la hausse du prix de l'or, les effets de change et, dans une moindre mesure les droits de douane américains, celles-ci devraient demeurer solides à condition que la robustesse de la croissance du chiffre d'affaires des maisons de joaillerie devait se confirmer, ajoute-t-il.
HSBC constate également que la croissance des ventes de la division de joaillerie de Richemont a surpassé celle de la branche de mode et de maroquinerie de LVMH au cours des six derniers trimestres, une tendance qui devrait se poursuivre à court et moyen terme selon ses estimations.
La banque souligne enfin que le groupe helvétique bénéficie toujours de la stabilité et de la qualité de son équipe dirigeante, sous la houlette du nouveau directeur général, Nicolas Bos, et juge que les résultats semestriels attendus le 14 novembre pourraient faire office de catalyseur positif pour le titre.
HSBC indique ainsi relever de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 190 francs suisses.
A 16h30, l'action Richemont s'adjuge 1,7%, signant la deuxième meilleure performance de l'indice SMI.
A lire aussi
-
Kimberly-Clark rachète Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars malgré la controverse sur le Tylenol
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a annoncé lundi l'acquisition pour plus de 40 milliards de dollars (34,30 milliards d'euros) du fabricant de pansements Kenvue, confronté à des poursuites judiciaires liées à son antalgique Tylenol (paracétamol) ... Lire la suite
-
Un séisme de magnitude 6,3 a fait plus de 20 morts lundi dans le nord de l'Afghanistan, deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Le séisme, qui s'est produit peu avant 20H30 GMT (01H00 heure locale) à Kholm, dans ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé divisées et sans grand entrain, dans une séance de transition avant des résultats d'entreprises attendus plus tard dans la semaine. La Bourse de Paris a terminé en timide baisse (-0,14%) tout comme Londres (-0,16%) quand Francfort ... Lire la suite
-
Eli Lilly progresse après avoir annoncé son intention de construire une usine néerlandaise d'une valeur de 3 milliards de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 3 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N sont en hausse de 2,7 % à 886,07 $ après ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer