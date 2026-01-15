Richemont dépasse les attentes sur ses ventes au 3e trimestre

Le logo de la société de produits de luxe Richemont au siège de Bellevue, près de Genève

Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a annoncé jeudi une hausse de 11% de ses ventes à taux directeur constant au cours du troisième trimestre, dépassant les attentes, grâce à l'augmentation continue de la demande de bijoux haut de gamme et à l'amélioration de la situation en Chine.

La deuxième plus grande société de luxe au monde, dont les marques comprennent également Van Cleef & Arpels et Buccellati, a déclaré que ses ventes de septembre à décembre ont augmenté à 6,40 milliards d'euros (7,45 milliards de dollars) par rapport à 6,15 milliards d'euros l'année précédente.

Ce chiffre est supérieur au consensus des analystes (6,28 milliards d'euros (7,31 milliards de dollars) cité par Visible Alpha, bien qu'il s'agisse d'un léger ralentissement par rapport au taux de croissance organique de 14 % enregistré au cours des trois mois précédents.

La joaillerie a ouvert la voie pour Richemont, avec des ventes en hausse de 14 % au cours de la période, tandis que son activité horlogère - qui comprend les marques IWC et Jaeger-LeCoultre - a vu ses ventes augmenter de 7%.

La mise à jour commerciale de Richemont fournit les premiers indices sur la demande de produits de luxe dans une nouvelle année qui a été marquée jusqu'à présent par de nouvelles turbulences géopolitiques et la faillite de l'un des plus grands groupes de vente au détail du secteur, Saks Global.

LVHM LVMH.PA doit publier ses résultats annuels dans le courant du mois, suivi par Hermes HRMS.PA et Kering PRTP.PA en février. La petite marque italienne de cachemire Brunello Cucinelli a été la première marque de luxe à publier ses ventes trimestrielles cette semaine .

Les ventes de Richemont en Asie hors Japon, son marché régional le plus important, ont augmenté de 6 % organiquement, légèrement au-dessus des attentes des analystes qui étaient d'environ 5 %.

Ce marché est dominé par la Chine, principal moteur de croissance du luxe ces dernières années, où une crise immobilière aiguë et un changement dans l'appétit des consommateurs pèsent sur les marques occidentales.

"Les ventes en Chine, à Hong Kong et à Macao ont augmenté de 2 %, principalement grâce à une activité soutenue à Hong Kong", a déclaré Richemont. Il s'agit du deuxième résultat trimestriel positif consécutif pour la Chine.

"La croissance a été robuste dans le reste de la région, avec des performances remarquables sur les marchés sud-coréen et australien", a ajouté la société.

(1 dollar = 0,8595 euro)

