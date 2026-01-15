 Aller au contenu principal
Richemont dépasse les attentes sur ses ventes au 3e trimestre avec l'amélioration en Chine
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 07:58

Le logo de la société de produits de luxe Richemont au siège de Bellevue, près de Genève

Richemont, propriétaire de Cartier, a annoncé jeudi une augmentation de 4% de ses ventes au troisième trimestre, dépassant les attentes, grâce à ‍une demande toujours forte pour les bijoux haut de gamme.

La deuxième plus grande entreprise de luxe au monde, dont les marques comprennent également Van Cleef & Arpels et Buccellati, a affirmé que ses ‌ventes de septembre à décembre avaient augmenté pour atteindre 6,40 milliards d'euros, contre 6,15 milliards d'euros un an plus tôt.

Ce chiffre est supérieur au consensus des analystes de 6,28 ​milliards d'euros cité par Visible Alpha.

À taux de change constant, les ventes de Richemont ⁠ont augmenté de 11%, soit un léger ralentissement par rapport au chiffre de 14% enregistré au cours des trois mois précédents.

La joaillerie a été le moteur ⁠de la croissance du groupe, ‍avec des ventes en hausse de 14% au cours de la période, ⁠tandis que son activité horlogère, qui comprend les marques IWC et Jaeger-LeCoultre, a vu ses ventes augmenter de 7%.

Les résultats de Richemont fournissent les premiers indices sur la demande de produits de ​luxe en cette nouvelle année marquée jusqu'à présent par davantage de troubles géopolitiques et la faillite de l'un des plus grands groupes de distribution du secteur, Saks Global.

LVHM doit publier ses résultats ⁠annuels à la fin du mois, suivi par Hermès et Kering en février. ​La plus petite marque italienne de cachemire Brunello Cucinelli a été la ​première marque de luxe ​à publier ses ventes trimestrielles cette semaine.

Les ventes de Richemont en Asie, hors Japon, son marché ​régional le plus important, ont augmenté de 6% ⁠en organique, légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur environ 5%.

Ce marché est dominé par la Chine, principal moteur de croissance du luxe ces dernières années, où une crise immobilière persistante et un changement dans les préférences des consommateurs pèsent sur les marques occidentales.

"Les ventes en Chine, ‌à Hong Kong et à Macao ont augmenté de 2%, principalement grâce à l'activité soutenue à Hong Kong", a dit Richemont. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de résultats positifs pour la société en Chine.

"La croissance a été robuste ailleurs dans la région, avec des performances remarquables sur les marchés sud-coréen et australien", a ajouté Richemont.

(Rédigé par John Revill, Mara Vîlcu pour la version ‌française, édité par Blandine Hénault)

RICHEMONT (CIE FIN.)
174,800 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
