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Zone euro: Baisse inattendue de la production industrielle en mai
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 11:15

Mercedes présente la technologie de motorisation de ses modèles AMG haut de gamme à son usine de Berlin

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‌La production industrielle en ​zone euro a baissé de façon inattendue ​en mai, selon les données ​publiées mercredi ⁠par Eurostat, l'office statistique ‌de l'Union européenne.

Elle a reculé de ​0,2%, ‌alors que les économistes ⁠interrogés par Reuters tablaient sur une hausse ⁠de ‌0,2% après 0,3% (révisé de +0,1%) ⁠en avril.

Sur ‌un an, la ⁠production industrielle a enregistré ⁠une ‌baisse de 1,2% en ​mai, ‌après une hausse de 0,4% (révisé de +0,3%) en ​avril.

Les économistes interrogés par ⁠Reuters tablaient sur une baisse de 0,5% sur un an.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)

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