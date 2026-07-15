Zone euro: Baisse inattendue de la production industrielle en mai

Mercedes présente la technologie de motorisation de ses modèles AMG haut de gamme à son usine de Berlin
La production industrielle en zone euro a baissé de façon inattendue en mai, selon les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Elle a reculé de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% après 0,3% (révisé de +0,1%) en avril.
Sur un an, la production industrielle a enregistré une baisse de 1,2% en mai, après une hausse de 0,4% (révisé de +0,3%) en avril.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,5% sur un an.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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