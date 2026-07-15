Zone euro: Baisse inattendue de la production industrielle en mai

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‌La production industrielle en ​zone euro a baissé de façon inattendue ​en mai, selon les données ​publiées mercredi ⁠par Eurostat, l'office statistique ‌de l'Union européenne.

Elle a reculé de ​0,2%, ‌alors que les économistes ⁠interrogés par Reuters tablaient sur une hausse ⁠de ‌0,2% après 0,3% (révisé de +0,1%) ⁠en avril.

Sur ‌un an, la ⁠production industrielle a enregistré ⁠une ‌baisse de 1,2% en ​mai, ‌après une hausse de 0,4% (révisé de +0,3%) en ​avril.

Les économistes interrogés par ⁠Reuters tablaient sur une baisse de 0,5% sur un an.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)