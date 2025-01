Richemont: BlackRock se renforce au-delà des 3% information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - La société américaine de gestion de fonds BlackRock s'est renforcée au capital du groupe de luxe suisse Richemont, a-t-on appris jeudi dans un avis financier.



Suite à une acquisition d'actions, BlackRock détient désormais 3,018% des droits de vote.



Il est précisé que cet accroissement de participation s'est déroulé le jeudi 16 janvier, le jour où Richemont avait fait part d'un chiffre d'affaires trimestriel 'record', ce qui lui avait valu de s'envoler de 16% en Bourse.



BlackRock ajoute que sa position vendeuse sur le titre, sous forme de CFD ('contracts for difference'), se limite à 0,051%.





