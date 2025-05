Richemont: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Richemont gagne plus de 3% à Zurich, après la publication d'un résultat net en croissance de près de 17% à 2,75 milliards d'euros au titre de son exercice clos fin mars, malgré une marge opérationnelle en retrait de 2,4 points à 20,9%.



A 21,4 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a progressé de 4% au total comme à taux de changes constants, une croissance portée par ses maisons joaillières, et avec des hausses à deux chiffres dans toutes les zones hormis l'Asie-Pacifique.



Le groupe de luxe suisse, détenteur notamment des marques Cartier, Buccellati et Van Cleef & Arpels, revendique aussi une solide trésorerie nette de 8,3 milliards d'euros, grâce à 4,4 milliards de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles.



Compte tenu de la performance de l'année, le conseil d'administration proposera à l'AG du 10 septembre prochain un dividende en hausse de 9% au titre de l'exercice écoulé, à trois francs suisses par action A (et 0,30 franc par action B).





