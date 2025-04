Richemont: a finalisé l'acquisition de YNAP par Mytheresa information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - Richemont annonce la finalisation réussie de l'acquisition de YNAP par Mytheresa.



Cette opération a rempli toutes les conditions, y compris la réception de toutes les approbations des autorités réglementaires compétentes.



Mytheresa est désormais l'unique actionnaire de YNAP, qu'elle regroupera intégralement sous l'égide de MYT Netherlands Parent BV. La société sera rebaptisée ' LuxExperience BV ' et restera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nom commercial ' LuxExperience '.



En échange de la totalité des actions de YNAP et d'une position de trésorerie nette de 555 millions d'euros et sans dette financière, Richemont a reçu 49 741 342 actions de Mytheresa, représentant 33 % du capital social entièrement dilué de Mytheresa après émission des actions de contrepartie.



Nora Aufreiter, présidente du conseil de surveillance de MYT Netherlands Parent BV, a déclaré: ' Notre entreprise deviendra un groupe regroupant certaines des meilleures enseignes de luxe digitales. Nous mettrons à profit notre solide expérience pour mettre en oeuvre nos plans stratégiques et créer encore plus de valeur pour nos actionnaires, nos partenaires de marque, nos clients et nos employés.'





