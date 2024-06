Richelieu : nomination d'un directeur de la gestion sous mandat

(AOF) - Richelieu Gestion a annoncé l’arrivée de Romain Mahieu en tant que directeur gestion sous mandat & solutions. Fort de ses 20 ans d’expérience en tant que gérant sous mandat, il aura pour mission d'accélérer le développement du département et de déployer de nouvelles synergies avec Banque Richelieu France, la banque privée du groupe à Paris et Lyon.

Diplômé de la Neoma Business School et de l'École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM), Romain Mahieu occupait depuis 2022, le poste de gérant sous mandat Senior UHNWI chez Neuflize OBC (ABN Amro).

Il est rattaché à Lorenzo Gazzoletti, directeur général de Richelieu Gestion, et intègre le comité de direction aux côtés de Laurence Adam, directrice générale déléguée, et d'Alexandre Hezez, directeur de la gestion collective et stratégiste du Groupe Richelieu.