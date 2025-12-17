Richelieu Invest présente sa nouvelle équipe d’experts

(AOF) - Richelieu Invest, société de gestion du groupe Banque Richelieu, qui gère plus de 2,5 milliards d’euros d’encours, présente son équipe d’experts à l’issue de la fusion de Richelieu Gestion et Hugau Gestion en juin dernier. Johan Bigot est le directeur de la gestion obligataire et diversifiée. Diplômé de l'ISFA en 2000 et de la SFAF en 2009, Johan a débuté sa carrière comme chargé d'études actuarielles chez Ecofi Finance.

Il rejoint en 2002 BCV Finance France en tant que négociateur/trader où il a la responsabilité des opérations d'intermédiation, du suivi pour compte propre sur tous les produits et de l'activité recherche et développement. En 2006, lors la création de la société Hugau Gestion, il prend en charge la gestion des OPC monétaire et obligataire.

Romain Mahieu est le directeur gestion sous mandat & solutions. Il a rejoint Richelieu Gestion en juin 2024 à ce poste. Il siège au comité de direction de Richelieu Invest depuis juin 2025.

Romain est diplômé de la Neoma Business School et de l'École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM). Il a démarré sa carrière en tant qu'analyste-gérant multigestion chez Avenir Finance IM (2006-2011), puis chez Vega IM, affiliée au groupe Natixis (2011-2014). Pendant six ans, il contribue à développer la gestion sous mandat UHNWI chez Vega IM (2014-2020). Il rejoint ensuite Architas (Groupe AXA) et a été en charge notamment de la sélection des actions Europe. Depuis 2022, il occupait le poste de gérant sous mandat senior UHNWI chez Neuflize OBC (groupe ABN AMRO).

Clémence de Rothiacob est la responsable actions européennes. Elle a lancé en 2014 le fonds Richelieu Family, fonds de small & mid caps européennes familiales, qu'elle gère depuis. En 2025, elle reprend la gestion du fonds large caps Europe de Richelieu Invest.

Clémence couvre le marché des actions européennes et les entreprises familiales depuis près de 20 ans. Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse (option économie et finance) et du Master finance de l'Université Panthéon-Assas Paris II (2004), elle intègre la même année Close Brothers (spécialiste des Small et Mid cap européennes) en tant que chargée d'affaires en fusions-acquisitions. Elle rejoint début 2005 Richelieu Finance en tant qu'analyste actions européennes pendant trois ans, avant de devenir, dès 2008, gérante OPCVM d'actions internationales et matières premières.

Guillaume Ozon a rejoint Richelieu Invest en juillet 2025 en tant qu'analyste crédit et responsable Actions US. Diplômé de Grenoble École de Management et titulaire du CFA, Guillaume Ozon a rejoint Dubly Transatlantique Gestion en 2017 en tant que gérant-analyste actions internationales. Il est co-gérant, puis devient gérant principal de quatre fonds actions grandes capitalisations. A partir de 2023, il occupe le poste de responsable de l'analyse et de la gestion collective actions chez Dubly Transatlantique Gestion.

Valérie Rizk est la macroéconomiste et prévisionniste taux. Elle est ingénieure supoptique (spécialité traitement du signal et de l'image) et diplômée d'HEC (cursus Grande Ecole, majeure Managerial and Financial Economics). Elle démarre sa carrière à la Société Générale en 2016, d'abord à l'Inspection Générale (où elle effectue des missions en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis notamment, sur des sujets aussi divers que le risque de crédit, le financement immobilier, la banque privée notamment les activités fiduciaires, ou des sujets plus règlementaires - KYC, FATCA/CRS, BREXIT) puis au sein du département des études économiques et sectorielles où elle occupe le poste d'économiste synthèse sectorielle. Elle rejoint Hugau Gestion en 2022 où elle prend en charge la recherche macroéconomique et participe à l'élaboration de la stratégie d'investissement.