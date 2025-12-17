 Aller au contenu principal
Plan d'action sur la vie affective des personnes handicapées "début 2026"
information fournie par AFP 17/12/2025 à 16:29

La secrétaire d'État chargée du handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 2 décembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le gouvernement a annoncé mercredi la présentation "début 2026" d'un plan visant à permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir avoir une vie affective et sexuelle et à lutter contre les violences sexuelles dont elles sont victimes.

Ce plan sera notamment "nourri" de la proposition de feuille de route d'un groupe de travail mis en place sur cette question et qui a remis ses conclusions mercredi au gouvernement, a indiqué la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées Charlotte Parmentier-Lecocq.

Il s'agit de "promouvoir le respect de la vie intime, affective et sexuelle" et d'"assurer un égal accès à la santé sexuelle, reproductive et à la vie affective des personnes en situation de handicap", a-t-elle détaillé sur son compte X.

Parmi les autres axes de la feuille de route, figurent la prévention et le repérage des violences et la garantie "d'un accompagnement adapté aux personnes en situation de handicap, qu’elles soient victimes ou auteurs de ces violences".

Il s'agit également de "faire évoluer les pratiques professionnelles et institutionnelles pour permettre l’intimité, la vie affective et sexuelle et lutter contre les violences sexuelles", a-t-elle ajouté.

Dans une note publiée début 2025, la Haute autorité de santé (HAS) a fait état "d'importantes difficultés" s'agissant de l'accompagnement de la vie intime, active et sexuelle (VIAS) des personnes en situation de handicap.

Elle a notamment pointé le fait que cette dimension est "souvent niée, perçue comme inexistante" ou menant "à des conséquences non souhaitables (grossesses inopinées, violences sexistes et sexuelles, infections sexuellement transmissibles (IST), maltraitances, etc).

"Avoir une vie comme tout le monde, c'est aussi avoir une vie affective, amoureuse, intime, et sexuelle", avait déclaré de son côté Emmanuel Macron en avril 2023. "Ce n'est pas un tabou, c'est un enjeu de bien-être, de santé", avait ajouté le chef de l'Etat, promettant alors la finalisation d'un plan d'action sur ce sujet d'ici l'été de la même année.

Objet de débat depuis des décennies, la question de l'assistance sexuelle des personnes en situation de handicap n'a toujours pas été tranchée.

En 2023, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avait plaidé pour son autorisation à titre dérogatoire et expérimental, un appel resté jusqu'à présent lettre morte.

