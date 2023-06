Richelieu Gestion nomme Lorenzo Gazzoletti Directeur général

(AOF) - Lorenzo Gazzoletti devient le nouveau Directeur général de Richelieu Gestion. Depuis 2019, il était Membre de la Direction Générale de Montpensier Finance après avoir été Directeur général délégué d'Oddo BHF Asset Management SAS et créé La Banque Postale Gestion Privée en 2008. Sa nomination a été actée lors du Conseil d'administration de Richelieu Gestion le 28 juin, avec prise de responsabilité immédiate. Il sera entouré de Laurence Adam, Directrice générale déléguée de Richelieu Gestion depuis 2018, et Alexandre Hezez, Directeur de la Gestion et Stratégiste du Groupe Richelieu depuis 2019.

Thierry Pascault, déjà Administrateur de Banque Richelieu Monaco depuis 2022, est nommé Administrateur de Richelieu Gestion.