(AOF) - Richelieu Gestion lance le fonds Richelieu Euro Credit Unconstrained (“Richelieu ECU”), un fonds obligataire "exploitant une latitude d’exposition aux risques de crédit et de sensibilité aux taux". Ce fonds est géré par Fabien Chehowah, qui a rejoint Richelieu Gestion après 10 ans d’expérience sur les marchés obligataires. L’objectif de gestion est de réaliser sur la période de détention recommandée une performance supérieure à l’€STER capitalisé + 2,5% / 3,1% par an (en fonction des parts).

Richelieu ECU investira dans l'ensemble de l'univers du crédit afin de s'assurer une flexibilité maximale, "sans contrainte d'allocation par zones géographiques, notation, secteur d'activités ou types de valeurs". Le nouveau fonds associera une analyse macroéconomique, une analyse de momentum propriétaire et une sélection "bottom-up" rigoureuse afin de rechercher le profil risque/rendement optimal sur l'ensemble du cycle de crédit.

Ses trois moteurs de performance principaux seront l'allocation d'actifs sur les différents segments du marché obligataire, la sélection obligataire, principalement dans l'univers crédit à haut rendement et crossover en euro (120 émetteurs suivis) et les couvertures et expositions stratégiques ponctuelles aux taux et aux spreads de crédit.

"L'ambition est pour moi d'accompagner nos clients actuels et futurs vers un format de gestion obligataire tout-terrain permettant de sortir du manichéisme fonds euro ou cash / fonds datés et de fournir une solution d'investissement obligataire traversant l'entièreté des cycles économiques et financiers" déclare Fabien Chehowah, gérant de Richelieu Euro Credit Unconstrained.

