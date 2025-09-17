Riber, Sodexo, STMicroelectronics, TotalEnergies, ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Assystem

Assystem a dévoilé des comptes semestriels plutôt encourageants. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3 %, à 326,4 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel d'activité a augmenté de 10,2 %, pour s'élever à 20,4 millions d'euros, grâce à la contribution de l'international à marge plus élevée. Enfin, seule ombre au tableau, le résultat net consolidé est passé de 5 à 4,3 millions d'euros, mais cette dégradation est liée à un effet de base négatif avec une situation de trésorerie positive au premier semestre 2024 avec la cession de Framatome.

Aubay

L'entreprise de services du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

Boa Concept a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance de 22 % en rythme annuel. L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique a été porté par des synergies renforcées entre ses filiales, une dynamique commerciale soutenue et une première percée sur le marché canadien. Sur la période, la société a réalisé 56 % de son chiffre d'affaires hors de France, notamment en Allemagne et en Belgique .

Cogelec

Le spécialiste dans le contrôle d'accès dans l'habitat livrera ses résultats du premier semestre.

Damartex

Le distributeur pour senior publiera ses résultats annuels.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées signalera ses résultats du premier semestre.

Esker

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client communiquera ses résultats du premier semestre.

Figeac Aero

Figeac Aero a initié un accord avec un nouveau client : Safran Electrical & Power pour la production de pièces de systèmes électriques aéronautiques, pour un montant pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros. Figeac Aero sera chargé de produire deux ensembles de pièces en titane et en acier inoxydable, intégrant des équipements de motorisation et de génération électrique, dont notamment des arbres de torsion. Avec ce contrat, Figeac Aero a déjà sécurisé plus de 48 % de son objectif de chiffre d'affaires annuel issu de nouvelles affaires à l'horizon mars 2028.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal dévoilera ses résultats du premier semestre.

Implanet

Implanet a publié des comptes semestriels plutôt mitigés. Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu son chiffre d'affaires bondir de 41 %, à 5,809 millions d'euros. En outre, sa marge brute a nettement progressé de 35 %, pour s'élever à 3,052 millions d'euros. En revanche, les coûts d'exploitation ont augmenté de 14 %, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 7 %, à 2,143 millions d'euros.

Hipay Group

Hipay Group a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 faisant ressortir un résultat net de 400000 euros après un bénéfice de 5 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda de la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal s'élève à 3,5 millions d'euros contre 5,5 millions. La marge opérationnelle courante est en recul de 3,7 %, retraitée des éléments isolés au second trimestre 2024. Le chiffre d'affaires atteint 37,4 millions d'euros contre 36,1 millions l'année dernière.

Innate Pharma

La biotech présentera ses résultats du premier semestre.

Riber

Riber, spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d'un système de recherche en Asie de la part de Academia Sinica, centre de recherche sur les enjeux critiques basé à Taïwan. L'institution prévoit de déployer le nouvel équipement dans le cadre de plusieurs projets de recherche portant sur l'étude de structures à base de matériaux III-V pour des applications photoniques quantiques. La livraison du système est prévue en 2026.

SES

SES annonce que le porte-avions Charles de Gaulle de la Marine nationale a profité, durant la mission Clémenceau 25, du service satcom O3b mPOWER de SES " Managed Naval mPOWERED ". Cette solution de connectivité sécurisée en orbite moyenne (MEO), fiable, à faible latence et à très haut débit a soutenu efficacement l'ensemble des opérations du porte-avions, tout en facilitant la coopération avec les partenaires impliqués dans la mission.

Sodexo

Sodexo et Shell renouvellent leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays - bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie - chacun présentant des besoins spécifiques. Depuis le début de leur collaboration en 2020, Sodexo et Shell ont construit une relation solide, fondée sur l'amélioration continue de la qualité des services.

Solutions30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies annoncera ses résultats du premier semestre.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a fait état ce mercredi d'un investissement de 60 millions de dollars dans son usine de Tours au sein de laquelle le fabricant de puces veut développer une ligne de production pilote pour une technologie avancée de fabrication de semi-conducteurs. Le groupe, détenu conjointement par la France et l'Italie à hauteur de 27,5%, développera les prochaines générations d'un procédé avancé dans cette usine, a-t-il déclaré dans un communiqué, pour une mise en service de la ligne au troisième trimestre 2026.

TotalEnergies

TotalEnergies a signé quatre contrats de partage de production (Production Sharing Contract, PSC) pour les blocs d'exploration LB-6, LB-11, LB-17 et LB-29, situés au large du Libéria et remportés à l'issue du 2024 Direct Negotiation Licensing Round organisé par la Liberia Petroleum Regulatory Agency. Les blocs LB-6, LB-11, LB-17 et LB-29 couvrent une superficie d'environ 12 700 kilomètres carrés dans le sud du bassin du Libéria. Le programme de travail comprend l'acquisition d'une campagne sismique 3D.

Valeo

Valeo annonce le placement de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes venant à échéance le 23 mars 2032. Cette émission largement sursouscrite a permis de placer 500 millions d'euros d'obligations de maturité 6,5 ans avec un coupon de 4,625%. BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, MUFG et Société Générale ont agi comme teneurs de livre de cette transaction

Vinci

En août, le trafic des véhicules légers de Vinci affiche une hausse de 0,7 %. Celui des poids lourds, pénalisé par un jour ouvré de moins qu'en août 2024, recule de 1,6 %. Ainsi, sur l'ensemble de la période estivale (juillet-août), le trafic tous véhicules confondus progresse de 0,8 % (dont véhicules légers +1,0 % et poids lourds -0,5 %). Dans la branche aéroports, le trafic passagers reste dynamique dans la quasi-totalité des plateformes du réseau. Au global, après +3,6 % en juillet, il augmente de 5,2 % en août soit +4,6 % sur la période estivale.

Xilam Animation

Xilam Animation, société de production et de distribution de programmes d'animation, annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le marché Euronext Growth Paris sera effectif le 19 septembre 2025 dès l'ouverture de la Bourse. Ce transfert va permettre à l'entreprise de satisfaire aux règles d'un marché offrant un cadre réglementaire plus souple adapté à son statut boursier actuel, en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris.