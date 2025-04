Riber: résultat net annuel en progression de 21% information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Riber publie un résultat net en progression de 21,4% à 4,1 millions d'euros pour 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 14,4% à 4,5 millions, représentant 11% du chiffres d'affaires contre 10% en 2023.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 5% à 41,2 millions d'euros, avec des ventes de systèmes MBE (épitaxie par jets moléculaires) en progression de 7% à 31 millions pour 12 machines livrées, et des ventes de services et accessoires quasi stables à 10,2 millions.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 18 juin, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission, à concurrence de 0,08 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 25 juin.



Compte tenu des incertitudes liées à l'application des droits de douane américains et de l'environnement économique, Riber se réserve pour formuler ses perspectives relatives à 2025, mais ne remet pas en cause ses objectifs de moyen terme.





Valeurs associées RIBER 2,4305 EUR Euronext Paris -5,04%