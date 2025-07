Riber: repli des ventes au 1er semestre, vers un C.A. stable cette année information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 12:31









Riber cède plus de 5% en Bourse mercredi, alors que le fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs a annoncé une activité en baisse de 22% au titre du premier semestre de l'année.



Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) a indiqué ce matin avoir réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros sur les six premiers mois de 2025, contre 13,7 millions d'euros un an plus tôt.



'Bien que peu significative, la baisse du chiffre d'affaires semestriel reflète un environnement plus contraint', réagissent ce matin les analystes de TP ICAP Midcap dans une note de recherche.



Dans son communiqué, Riber évoque effectivement un contexte international 'complexe' marqué par les tensions géopolitiques et les restrictions réglementaires.



Le groupe assure cependant anticiper une amélioration de ses prises de commandes au second semestre, soutenue par les programmes d'investissement structurants engagés dans l'industrie des semi-conducteurs à travers le monde.



Il précise viser un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros cette année, c'est-à-dire globalement stable par rapport aux à 41,2 millions d'euros qui avaient été enregistrés l'an dernier.



Avec le repli du jour, le titre Riber n'affiche plus qu'un gain de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.





Valeurs associées RIBER 3,1600 EUR Euronext Paris -4,82%