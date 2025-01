Riber: progression de 5% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Riber affiche un chiffre d'affaires annuel 2024 de 41,2 millions d'euros, en progression de 5%, un niveau de performance 'parfaitement en ligne avec les ambitions annoncées' par le fournisseur d'équipement MBE pour l'industrie des semi-conducteurs.



Le carnet de commandes total à fin 2024 s'établit à 21,7 millions d'euros, reflétant 'le rythme soutenu des livraisons en fin d'année'. Le carnet de commandes des systèmes MBE atteint 16,7 millions, incluant sept systèmes, dont cinq destinés à la production.



Au vu de la progression de son chiffre d'affaires, Riber confirme son objectif de délivrer une nouvelle croissance de ses résultats en 2024, et indique anticiper pour 2025 une nouvelle croissance du chiffre d'affaires.





