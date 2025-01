Riber: nouvelle commande de la part de Teledyne information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Riber annonce une nouvelle commande de la part de Teledyne Imaging Sensors pour un système de recherche MBE 412 cluster, qui lui permettra de répondre à des contrats supplémentaires pour la fabrication de nouveaux dispositifs infrarouges haute performance.



Avec cette acquisition, qui suit celle passée en juillet 2024, Teledyne disposera d'un parc de trois systèmes MBE 412 cluster dédiés à la production de dispositifs avancés pour des caméras infrarouges, utilisées dans l'astronomie spatiale et terrestre.



'Cette commande témoigne une nouvelle fois de l'expertise et de la fiabilité des solutions Riber dans des applications stratégiques et innovantes', commente le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE), précisant qu'elle sera livrée en 2025.





