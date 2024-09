Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: le titre se distingue après une initiation à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - L'action Riber s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris, le spécialiste des équipements destinés aux semi-conducteurs profitant d'une note de TP ICAP Midcap dans laquelle le courtier initie la valeur à l'achat.



Autour de 12h00, le titre gagne 1,7%, à comparer avec un gain moyen de 0,3% pour le marché parisien.



Dans une note de recherche, TP ICAP Midcap dit considérer le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) comme un 'leader mondial à l'aube d'une nouvelle ère'.



La banque d'investissement fait remarquer que le groupe mène actuellement plusieurs projets clés destinés à élargir son marché de niche.



'Sans même les intégrer, nos prévisions font ressortir une forte hausse des résultats d'ici 2026 après un niveau record en 2023', souligne TP ICAP Midcap, qui fixe son objectif de cours à trois euros.





Valeurs associées RIBER 2,40 EUR Euronext Paris +3,45%