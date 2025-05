Riber: en hausse après une commande en Australie information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - L'action Riber signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris mardi matin, le fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ayant remporté une commande 'majeure' en Australie.



Vers 9h30, le titre du spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) gagne 3,8%, alors que l'indice CAC Mid & Small avance de 0,3% au même instant.



Le groupe a annoncé ce matin la vente d'une plateforme de recherche MBE à un laboratoire de recherche australien de premier plan, l'Australian National Fabrication Facility en Australie-Occidentale (ANFF WA Node) situé au sein de l'Université d'Australie-Occidentale.



Il s'agit du seul centre de recherche du pays disposant d'une expertise et de capacités de fabrication de dispositifs pour capteurs infrarouges (IR), y compris les matrices à plan focal d'imagerie haute résolution.



L'acquisition du système MBE 412 de Riber doit permettre au laboratoire d'intensifier ses efforts et de renforcer ses capacités en matière de R&D.



Le dispositif, entièrement automatisé, a été spécialement conçu pour la recherche consacrée à l'imagerie infrarouge de nouvelle génération et personnalisé selon certaines spécifications, avec un accompagnement technique.



Ce nouveau système, qui doit être installé en 2026, va venir s'ajouter à un autre système MBE de Riber acquis il y a 36 ans et toujours opérationnel aujourd'hui.



Les biens d'équipement de Riber sont aujourd'hui utilisés dans de nombreuses applications, allant de la photonique (lasers, capteurs) aux réseaux 5G, en passant par l'informatique quantique.





Valeurs associées RIBER 2,9750 EUR Euronext Paris +3,66%