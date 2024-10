Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: a reçu une commande d'un industriel européen information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - Riber annonce la commande d'un système de production MBE 49 GaN par un industriel européen.



Ce client européen a investi dans le système MBE 49 afin d'améliorer sa capacité de production de composants avancés en nitrure de gallium (GaN), qui sont essentiels pour la prochaine génération d'écrans à haute luminosité et à faible consommation énergétique.



Le système MBE 49 GaN est spécialement configuré pour l'épitaxie de GaN assistée par plasma sur des substrats de silicium de 200 mm, offrant ainsi une solution de pointe pour la production de dispositifs AlGaN et InGaN.



'Cette commande souligne le rôle essentiel de la collaboration européenne pour faire progresser l'industrie des semi-conducteurs et renforcer la position de l'Europe comme centre d'innovation en micro et nanoélectronique' indique le groupe.





