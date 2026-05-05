Rhythm Pharmaceuticals en hausse grâce à la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O progresse de 8,7 % à 93 (XX,XX euros) dollars en pré-ouverture

** Le laboratoire pharmaceutique annonce un chiffre d'affaires produits de 60,1 millions (XX,X millions d'euros) de dollars au premier trimestre, contre 32,7 millions (XX,X millions d'euros) de dollars il y a un an

** La croissance du chiffre d'affaires est principalement due au lancement d'IMCIVREE pour le traitement de l'obésité hypothalamique acquise, selon la société

** La société affiche une perte nette de 55,6 millions (XX,X millions d'euros) de dollars au premier trimestre, ce qui correspond presque au consensus des analystes qui tablaient sur une perte de 55,3 millions (XX,X millions d'euros) de dollars, selon les données de LSEG

** 15 des 16 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, un seul « conserver »; leur objectif de cours médian est de 140 (XX,XX euros) dollars - données LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait perdu 20 % depuis le début de l'année