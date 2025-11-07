 Aller au contenu principal
Rhythm chute après que la FDA américaine a retardé sa décision concernant un médicament contre l'obésité liée à des lésions cérébrales
07/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de Rhythm Pharmaceuticals

RYTM.O chutent de 3,6 % à 95 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments indique que la FDA américaine a repoussé au 20 décembre la décision d'étendre l'utilisation de son médicament contre l'obésité Imcivree, après avoir demandé des données d'efficacité supplémentaires en octobre

** Les informations supplémentaires ont été considérées comme un "amendement majeur", ce qui donne plus de temps à l'agence pour examiner la demande

** La FDA américaine prévoit maintenant de prendre une décision d'ici le 20 mars sur l'approbation d'Imcivree de RYTM pour l'obésité hypothalamique - Co

** L'obésité hypothalamique est une maladie rare dans laquelle des lésions de l'hypothalamus cérébral provoquent une prise de poids incontrôlable

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~76% depuis le début de l'année

Valeurs associées

RHYTHM PHARM
98,4900 USD NASDAQ 0,00%
