Rheinmetall va fournir jusqu'à mille camions à l'armée danoise
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 16:05

Rheinmetall MAN Military Vehicles annonce que le Ministère de la Défense danois lui a attribué un accord-cadre pour la livraison de jusqu'à 1000 camions logistiques HX et TG, marquant le retour du Danemark parmi les utilisateurs du HX.

Ce contrat s'accompagne d'une première commande pour plus de 100 camions, une commande se montant en dizaines de millions d'euros et qui a été enregistrée dans les comptes du groupe allemand au titre du 4e trimestre 2025.

Rheinmetall précise que ces nouveaux camions seront acquis dans le cadre du renforcement d'une brigade d'infanterie lourde danoise, et que les premières livraisons dans le cadre du contrat seront effectuées avant la fin de 2027.

La commande comprend également des services tels que la maintenance, les pièces détachées et l'entraînement des véhicules. À la même occasion, le contrat de maintien de la flotte existante est prolongé de 4 années supplémentaires.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 511,000 EUR XETRA +1,04%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

