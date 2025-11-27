 Aller au contenu principal
A Hong Kong, au moins 83 morts et 250 disparus dans le pire incendie depuis des décennies
information fournie par AFP 27/11/2025 à 17:43

Une femme se tient à distance, jeudi 27 novembre 2025 à Hong Kong, de l'incendie sur les tours résidentielles qui s'est déclaré la veille ( AFP / Dale DE LA REY )

Une femme se tient à distance, jeudi 27 novembre 2025 à Hong Kong, de l'incendie sur les tours résidentielles qui s'est déclaré la veille ( AFP / Dale DE LA REY )

Au moins 83 personnes sont mortes dans l'incendie d'un complexe de gratte-ciels résidentiels qui s'est déclaré mercredi à Hong-Kong, où les secours continuent jeudi d'asperger d'eau les vertigineuses tours calcinées, avec plus de 250 personnes toujours portées disparues.

Les investigations pour déterminer les causes de ce sinistre, le pire sur le territoire chinois depuis près de 80 ans, ont commencé selon les autorités, notamment sur le possible rôle des échafaudages en bambou.

Au lendemain du déclenchement de l'incendie, les flammes intenses touchant quatre des huit immeubles d'habitation ont finalement été éteintes, ont déclaré les secours jeudi après-midi, et les incendies dans trois autres étaient sous contrôle. Un seul immeuble du complexe n'a pas été touché.

Lors d'une conférence de presse, le numéro deux du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan, a déclaré qu'il était "impératif d'accélérer la transition complète vers les échafaudages métalliques".

Les policiers cherchent à savoir comment les flammes immenses ont pu se propager entre ces gratte-ciel d'habitation, dans ce territoire réputé parmi les plus densément peuplés au monde.

Parmi les 83 morts figure un pompier de 37 ans. Le bilan précédent était de 75 morts.

- Solidarité -

Deux Indonésiens, des employés de maison, figurent aussi parmi les morts, selon leur consulat.

Parmi les personnes hospitalisées, 12 étaient dans un état critique, 29 dans un état grave et 17 stables, selon le bilan jeudi soir des autorités.

Mais le bilan des morts pourrait encore s'alourdir, le chef de l'exécutif de la ville John Lee ayant annoncé jeudi matin 279 personnes portées disparues. Les pompiers ont indiqué plus tard avoir établi un contact avec certaines de ces personnes.

Des pompiers se préparent après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Des pompiers se préparent après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Dès l'aube jeudi, une chaîne de solidarité de centaines de personnes s'est mise en place spontanément autour du site comprenant 1.984 logements, et inauguré en 1983.

"C'est vraiment touchant. L'esprit de Hong Kong, c'est que quand quelqu'un est en difficulté, tout le monde lui apporte son soutien", a salué auprès de l'AFP Stone Ngai, 38 ans, l'un des organisateurs d'un poste de secours improvisé.

- Enquête anticorruption -

Cartes localisant la résidence du Wang Fuk Court dans le district de Tai Po à Hong Kong, où un incendie mortel s'est déclaré le 26 novembre ( AFP / John SAEKI )

Cartes localisant la résidence du Wang Fuk Court dans le district de Tai Po à Hong Kong, où un incendie mortel s'est déclaré le 26 novembre ( AFP / John SAEKI )

"Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de Wang Fuk Court à Tai Po", a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de "grossière négligence", après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux de maintenance qui ont permis au feu de "se propager rapidement".

John Lee a aussi annoncé une inspection de tous les grands chantiers de rénovation de la ville, après cet incendie survenu dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

- "Anéanti" -

M. Yuen, 65 ans, qui habite là depuis plus de 40 ans, explique que beaucoup de ses voisins étaient âgés et à mobilité réduite. "Certaines personnes ignoraient qu'il y avait un incendie et ont dû être prévenues par téléphone par leurs voisins", raconte-t-il.

Des habitants trient des vêtements qui leur ont été donnés après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Des habitants trient des vêtements qui leur ont été donnés après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7.100 habitants au kilomètre carré. Un chiffre jusqu'à trois fois supérieure dans les zones les plus urbanisées.

Avec l'exiguïté du territoire, une profusion de tours pouvant compter plus de 50 étages ont été construites.

Le président chinois Xi Jinping a exprimé ses condoléances aux victimes, aisi que le pape Léon XIV, qui a exprimé "sa solidarité spirituelle envers tous ceux qui souffrent", "en particulier les blessés et les familles en deuil".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

