Rheinmetall teste avec succès sa munition rôdeuse FV-014 auprès d'un client potentiel de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:12
Rheinmetall annonce avoir présenté hier, avec succès, son système de munition rôdeuse FV-014 à un client potentiel de l'OTAN, au centre national d'essais pour systèmes aériens sans pilote du Centre aérospatial allemand (DLR) à Cochstedt (Allemagne). La démonstration a inclus plusieurs scénarios de mission et des vols d'attaque simulés.
Conçu pour des engagements jusqu'à 100 km, le FV-014 combine capacités de reconnaissance et d'attaque dans un même système. Il vise des cibles à haute valeur ajoutée - véhicules blindés, positions d'artillerie ou postes de commandement - au-delà de la ligne de vue, y compris dans des environnements où les signaux de navigation par satellite (GNSS) sont brouillés.
D'un poids d'environ 20 kg avec une charge utile de 6 kg, le système affiche une autonomie de vol de 70 minutes et une portée de liaison de données de 60 km. Sa charge militaire HEDP (High-Explosive Dual Purpose) d'environ 5 kg offre une capacité de pénétration supérieure à 600 mm d'acier homogène laminé (RHA).
Portable et opéré via une station sol assurant un contrôle humain permanent, le FV-014 peut être lancé depuis un conteneur avec propulseur d'appoint ou via un lanceur multiple.
