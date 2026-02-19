 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall teste avec succès sa munition rôdeuse FV-014 auprès d'un client potentiel de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:12

Le groupe allemand franchit une nouvelle étape dans le segment des drones kamikazes avec une démonstration opérationnelle réalisée en Allemagne.

Rheinmetall annonce avoir présenté hier, avec succès, son système de munition rôdeuse FV-014 à un client potentiel de l'OTAN, au centre national d'essais pour systèmes aériens sans pilote du Centre aérospatial allemand (DLR) à Cochstedt (Allemagne). La démonstration a inclus plusieurs scénarios de mission et des vols d'attaque simulés.

Conçu pour des engagements jusqu'à 100 km, le FV-014 combine capacités de reconnaissance et d'attaque dans un même système. Il vise des cibles à haute valeur ajoutée - véhicules blindés, positions d'artillerie ou postes de commandement - au-delà de la ligne de vue, y compris dans des environnements où les signaux de navigation par satellite (GNSS) sont brouillés.

D'un poids d'environ 20 kg avec une charge utile de 6 kg, le système affiche une autonomie de vol de 70 minutes et une portée de liaison de données de 60 km. Sa charge militaire HEDP (High-Explosive Dual Purpose) d'environ 5 kg offre une capacité de pénétration supérieure à 600 mm d'acier homogène laminé (RHA).

Portable et opéré via une station sol assurant un contrôle humain permanent, le FV-014 peut être lancé depuis un conteneur avec propulseur d'appoint ou via un lanceur multiple.

OTAN

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 707,500 EUR XETRA +0,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank