Rheinmetall sous-performe, inquiétudes autour du "char du futur" franco-allemand

L'action Rheinmetall fait moins bien que le marché ce lundi matin à la Bourse de Francfort, alors que le projet de "char du futur" imaginé par la France et l'Allemagne aurait à son tour du plomb dans l'aile, quelques jours après l'abandon du système de combat aérien qui était jusqu'ici envisagé par Paris et Berlin.

Après l'échec acté du programme d'avion de combat franco-allemand FCAS, ce sont maintenant les inquiétudes qui grandissent autour du prochain grand programme industriel de défense voulu entre les deux pays : le système principal de combat terrestre baptisé MGCS pour "Main Ground Combat System".

Dans un entretien accordé hier au Welt am Sonntag, Armin Papperger, le président du directoire du groupe de défense basé à Düsseldorf estime qu'un retrait de la France du projet ne peut désormais être exclu, alors que Paris chercherait actuellement à réaliser d'importantes réductions budgétaires.

"Un risque existe toujours, même si rien n'est encore décidé ", déclare le dirigeant d'entreprise dans les colonnes du journal dominical.

Armin Papperger explique que dès que la fin du programme FCAS a été actée, la direction de Rheinmetall a immédiatement envisagé un scénario similaire pour le projet MGCS.

Les deux grands projets de défense européens, FCAS et MGCS, avaient été lancés il y a presque 10 ans à l'initiative du président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel.

Alors que le programme FCAS devait aboutir à un avion de combat de sixième génération, destiné à remplacer l'Eurofighter et le Rafale, le MGCS visait, lui, à développer un char de nouvelle génération appelé à succéder au Leopard 2 allemand et au Leclerc français.

L'Europe de la défense face au mur des intérêts nationaux

Selon Armin Papperger, la France envisagerait actuellement de réduire de moitié son financement du programme, une décision susceptible d'entraîner non seulement une réduction des capacités prévues mais aussi de nouveaux retards dans le calendrier.

A ce jour, seulement 25 millions d'euros auraient été versés aux quatre entreprises participantes, indique le patron de Rheinmetall.

En cas d'échec du MGCS, l'Allemagne pourrait préserver sa position de premier plan dans la construction de chars en développant avec KNDS une solution intermédiaire, un Leopard 3 dont les premiers exemplaires pourraient entrer en service au début des années 2030, là où le nouveau MGCS ne devrait pas être opérationnel avant 2045.

Plus généralement, le dirigeant de Rheinmetall déplore que la consolidation des groupes européens de défense reste confrontée à d'importants obstacles, tiraillée entre désaccords politiques et rivalités industrielles.

"On continue à raisonner de manière très nationale, pour protéger ses propres intérêts", a-t-il déclaré.

A 10h00, l'action Rheinmetall avançait de 0,2%, alors que l'indice DAX 40 rebondissait de 1,6% dans la foulée de l'accord de principe trouvé par les Etats-Unis et l'Iran en vue de mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Le titre perd autour de 22,5% depuis le début de l'année.