Rheinmetall sécurise un contrat-cadre de plusieurs dizaines de millions d'euros avec l'armée néerlandaise
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:38

Le groupe de défense allemand renforce sa coopération avec les Pays-Bas grâce à un accord pluriannuel portant sur la fourniture de grenades à main, mobilisant plusieurs sites industriels en Europe.

Rheinmetall annonce la signature d'un nouveau contrat-cadre pluriannuel avec les forces armées néerlandaises pour la fabrication et la livraison de grenades à main. L'accord, conclu pour une durée initiale de 5 ans avec une option d'extension de 2 ans, représente un montant de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Il porte sur la fourniture d'environ 15 types différents de grenades, permettant à l'armée néerlandaise d'adapter ses commandes à ses besoins opérationnels sur toute la durée du contrat. La production sera assurée sur les sites de Trittau et Silberhütte en Allemagne, ainsi qu'à Schwanenstadt en Autriche.

Ce contrat s'inscrit dans une série d'accords-cadres conclus entre Rheinmetall et les Pays-Bas, illustrant une coopération de long terme dans le domaine des technologies de défense.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 787,000 EUR XETRA -0,47%
