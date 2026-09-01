Rheinmetall se contracte encore après une série d'annonces, un analyste reste à l'achat

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense indique progresser simultanément dans ses programmes de véhicules de combat aux Etats-Unis et de drones de reconnaissance en Allemagne. Le titre poursuit néanmoins sa contraction : après avoir cédé 1,59% vendredi et 3,79% hier, il cède 1,5% ce matin, soit un repli proche des 33% depuis le début de l'année. Malgré tout, Deutsche Bank reste à l'achat avec une cible de 1 800 EUR, estimant que le projet de budget allemand pour 2027 conforte la thèse d'investissement.

Les annonces de la matinée ne semblent pas vouloir enrayer le déclin du titre : American Rheinmetall a indiqué ce matin avoir livré à l'US Army le premier des 8 prototypes du véhicule de combat Lynx XM30, destiné à remplacer le M2 Bradley. L'engin entre immédiatement en phase d'essais dans le cadre d'un contrat de développement technique et industriel d'environ 764 millions de dollars. Les 7 autres prototypes doivent être livrés plus tard cette année pour l'entraînement opérationnel des unités.

Parallèlement, Rheinmetall annonce avoir obtenu auprès de l'Office de l'aviation de la Bundeswehr (l'armée allemande) une certification provisoire de navigabilité pour son drone de reconnaissance LUNA NG, étape clé vers sa certification de type complète. Cette autorisation permet au système d'être intégré à un espace aérien réglementé et restreint en respectant les normes civiles de sécurité.

Le LUNA NG, introduit par la Bundeswehr sous l'appellation HUSAR ("Highly Efficient Unmanned System for Medium-Range Reconnaissance"), est destiné à la reconnaissance aérienne prolongée, à la classification et à la détection d'objets en temps réel. Il affiche une autonomie de vol supérieure à 12 heures et a déjà effectué environ 150 vols, représentant près de 200 heures de vol.

Peu avant 10h, le titre Rheinmetall recule de 1,5% à Francfort.

Plus tôt dans la matinée, avant les annonces de Rheinmetall, la recherche de Deutsche Bank avait confirmé son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 1 800 EUR.

Les analystes considèrent que le projet de budget allemand pour 2027 conforte la thèse d'investissement, sans faire apparaître de réorientation notable des dépenses vers les nouvelles technologies au détriment des véhicules terrestres et des munitions.

Le broker estime notamment que les dépenses prévues en munitions ne sont pas réduites, sous réserve du déblocage de 10 MdsEUR d'autorisations d'engagement. L'écart concernant les véhicules pourrait par ailleurs être compensé par la signature attendue du programme Arminius vers la fin de l'année.

La note souligne enfin la forte progression des dépenses ciblées dans le spatial et la numérisation, ainsi qu'une hausse marquée des engagements dans le naval, même si 39 MdsEUR restent bloqués dans l'attente de précisions sur les projets.

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