Rheinmetall s'allie à Romarm pour une nouvelle usine de poudre propulsive en Roumanie
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 17:35

Rheinmetall annonce la création de Rheinmetall Victoria SA, une coentreprise détenue à 51% aux côtés de Pirochim Victoria (Romarm), pour produire de la poudre propulsive et des charges modulaires en Roumanie.

Le projet, d'un montant supérieur à 500 MEUR, prévoit la construction d'une usine à Victoria, dans le département de Bra?ov, qui devrait générer environ 700 emplois.

La production, attendue pour 2028, visera une capacité annuelle de 300 000 charges propulsives modulaires, soit environ 750 tonnes de poudre, complétée par 200 tonnes destinées au marché local. Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, souligne que 'la poudre propulsive reste un goulet stratégique' et rappelle l'objectif du groupe d'atteindre 20 000 tonnes de capacité annuelle d'ici 2030.

Ce projet renforce la souveraineté industrielle de la Roumanie et consolide la présence de Rheinmetall sur le flanc oriental de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord).

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 773,500 EUR XETRA +4,23%
