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Rheinmetall s'allie à Boeing pour proposer le drone de combat MQ-28 à l'Allemagne
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 09:56

Le groupe allemand s'associe à Boeing Australia pour répondre au programme de drones de combat collaboratifs de la Bundeswehr à horizon 2029.

Rheinmetall annonce un partenariat stratégique avec Boeing Australia afin de proposer le MQ-28 "Ghost Bat" comme solution mature dans le cadre du programme de Collaborative Combat Aircraft (CCA) de l'armée allemande. Déjà testé à plus de 150 vols, ce drone autonome, conçu en Australie, est destiné à opérer aux côtés d'avions pilotés pour renforcer les capacités en environnement contesté.

Doté d'une architecture modulaire, le MQ-28 peut remplir des missions variées, allant du renseignement à la guerre électronique, avec intégration de systèmes d'armement. Rheinmetall agira comme maître d'oeuvre en Allemagne, en charge de l'intégration aux systèmes existants, de l'adaptation aux besoins nationaux et du soutien opérationnel.

Armin Papperger, PDG de Rheinmetall, souligne que "l'intégration, l'exploitation et le développement futur proviendront d'une source unique", évoquant un potentiel de revenus de plusieurs centaines de millions d'euros. Le partenariat vise également à renforcer la base industrielle allemande et la souveraineté d'approvisionnement.

La collaboration prévoit un environnement numérique commun pour tester et valider les évolutions technologiques, tout en accélérant le déploiement opérationnel d'ici 2029.

Rheinmetall recule de 0,2% à Francfort.

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