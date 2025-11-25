Rheinmetall renforce sa présence dans le spatial via une coentreprise avec ICEYE
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 14:25
Le groupe entend ainsi renforcer la souveraineté allemande et européenne en matière de reconnaissance spatiale en développant et exploitant sa propre constellation.
Le Dr Timo Haas, responsable de la future division Digital, souligne que 'le contrôle de la reconnaissance et du commandement depuis l'espace est essentiel pour des forces armées modernes'. L'accord prolonge une collaboration déjà active en Ukraine, qui reçoit des images via un canal sécurisé avec l'aval du ministère allemand de la Défense.
Un centre d'intégration et de tests, le Rheinmetall Integration & Processing Facility en Norvège, doit être opérationnel en 2027 pour soutenir notamment des lancements tactiques rapides en cas de crise.
Valeurs associées
|1 471,500 EUR
|XETRA
|+1,98%
