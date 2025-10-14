 Aller au contenu principal
Rheinmetall remporte un contrat de plus de 300 MEUR pour des installations médicales mobiles
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 12:45

Rheinmetall annonce avoir reçu une commande de l'Office fédéral allemand de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service (BAAINBw) pour la fourniture d'unités médicales hautement mobiles destinées à la Bundeswehr. Le contrat-cadre, signé en septembre 2025, prévoit une première tranche de plus de 300 MEUR, avec des livraisons prévues à partir de 2029.

Ces unités, conformes aux normes de l'OTAN Role 2B, comprendront onze véhicules HX et leurs conteneurs multifonctions, assurant mobilité et protection en zones de conflit. Le contrat, valable jusqu'en 2040, permet la commande d'équipements supplémentaires.

Selon Dr Deniz Akitürk, directeur général de Rheinmetall Project Solutions GmbH, ce système permettra d'offrir aux soldats 'les meilleurs soins médicaux possibles sur le terrain'.

