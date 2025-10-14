Rheinmetall remporte un contrat de plus de 300 MEUR pour des installations médicales mobiles
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 12:45
Ces unités, conformes aux normes de l'OTAN Role 2B, comprendront onze véhicules HX et leurs conteneurs multifonctions, assurant mobilité et protection en zones de conflit. Le contrat, valable jusqu'en 2040, permet la commande d'équipements supplémentaires.
Selon Dr Deniz Akitürk, directeur général de Rheinmetall Project Solutions GmbH, ce système permettra d'offrir aux soldats 'les meilleurs soins médicaux possibles sur le terrain'.
Valeurs associées
|1 745,000 EUR
|XETRA
|0,00%
