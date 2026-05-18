Rheinmetall progresse grâce à la révision à la hausse de Citi, le secteur se stabilise après une chute de 22%

18 mai - ** Les actions de Rheinmetall RHMG.DE progressent de 3 %, contribuant ainsi à la stabilisation du secteur européen de l'aérospatiale et de la défense .SXPARO après une chute de plus de 22 % par rapport aux sommets atteints en janvier, alors que Citi relève la note de la société allemande à « acheter » à la suite d'un fort recul

** Citi estime que les espoirs d'un accord de paix en Ukraine et les inquiétudes concernant le financement de l'augmentation des dépenses de défense européennes sont exagérés

** « La Russie restera probablement une menace pour l'Europe, et la Suède et l'Allemagne sont deux des rares pays européens capables d'augmenter leur endettement pour financer la hausse des dépenses de défense, alors que d'autres pays sont davantage limités sur le plan financier », indique-t-elle

** Citi relève l'action du suédois Saab SAABb.ST à « neutre »; l'action progresse de 2 %; Rheinmetall et Saab ont respectivement reculé de 29 % et 8,5 % depuis le début de l'année

** BofA estime également que la récente dépréciation du secteur, avec un PER prévisionnel sur 12 mois en baisse d'environ 20 % au cours du mois dernier, semble exagérée, les valorisations s'établissant à environ 9,3 fois l'EV/EBIT 2029

** L'indice STOXX Aerospace & Defence .SXPARO progresse de 0,4 % après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis un an; l'indice a reculé de plus de 9 % cette année.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))