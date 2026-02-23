 Aller au contenu principal
Rheinmetall présente le SSW40, un lance-grenades de nouvelle génération à moyenne vélocité
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 15:00

Le groupe allemand entend renforcer la puissance de feu de l'infanterie avec une arme compacte capable d'atteindre des cibles jusqu'à 900 mètres.

Rheinmetall annonce le développement du Squad Support Weapon 40 (SSW40), un lance-grenades chambré en 40 mm x 46 moyenne vélocité (MV), conçu pour offrir une puissance accrue tout en conservant une ergonomie proche d'un fusil d'assaut. L'arme permet d'engager des cibles jusqu'à 900 mètres et dispose d'une capacité "airburst" pour neutraliser des objectifs derrière un couvert ou des drones.

La munition MV, plus performante que la 40 mm x 46 basse vélocité (LV), offre une vitesse et une portée supérieures, ainsi qu'une charge utile plus importante, incluant des munitions programmables à explosion aérienne. Le système à canon basculant autorise en outre l'emploi de munitions longues, comblant l'écart avec le calibre 40 mm x 53 haute vélocité (HV), réservé aux lance-grenades automatiques lourds.

Pesant environ 4 kg pour 80 cm de long, le SSW40 est ambidextre et doté de commandes accessibles des deux côtés. Lors d'essais organisés en juin 2025 au centre d'Unterlüß, des prototypes ont démontré leur précision jusqu'à 500 mètres. Les participants ont souligné une ergonomie comparable à celle d'un fusil d'assaut lourd et l'efficacité du système hydropneumatique de réduction du recul.

Le SSW40 est actuellement en phase finale de qualification, avec un démarrage de la production en série prévu en 2026.

