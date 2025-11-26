 Aller au contenu principal
Rheinmetall Nordic et Heckler & Koch nouent un partenariat stratégique dans l'armement léger
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 11:52

Rheinmetall fait savoir que sa filiale Rheinmetall Nordic, spécialisée dans la conception et la fabrication d'accessoires d'armes, a signé un accord de partenariat stratégique avec Heckler & Koch (fabricant allemand d'armes légères) couvrant les armes légères, les accessoires d'armes et les systèmes de conduite de tir.

L'objectif est de combiner leurs expertises complémentaires afin de répondre à une demande croissante et d'assurer une fourniture fiable de systèmes intégrés de haute qualité.
Thomas B. Nielsen, CEO de Rheinmetall Nordic, juge essentiel, 'dans le contexte de réarmement actuel en Europe', de formaliser des alliances entre industriels européens.

Marco Geißinger, directeur commercial de Heckler & Koch, estime que cette coopération renforcera leur capacité à servir les forces militaires et de sécurité 'en période d'exigences accrues'. L'accord crée également un cadre commun pour soutenir le développement de nouveaux produits, sécuriser les délais de livraison et stimuler la croissance sur les marchés européens et au-delà.

