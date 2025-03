Rheinmetall: la hausse continue malgré des résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 16:06









(CercleFinance.com) - Rheinmetall a fait état mercredi de résultats annuels 2024 et de perspectives 2025 jugés sans grand éclat, mais l'important se situait ailleurs pour le groupe allemand de défense et de sécurité dont le cours de Bourse a plus que doublé depuis le début de l'année.



Le groupe de Düsseldorf a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 36% à 9,75 milliards d'euros au titre de l'an dernier, avec un résultat opérationnel record de 1,48 milliard d'euros, en hausse de 61% par rapport à 2023, donnant une marge d'exploitation de 15,2%.



Pour l'exercice en cours, le fabricant, entre autres, de systèmes de défense aérienne et de systèmes d'armes pour soldats dit tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires compris entre 25% et 30%, assortie d'une marge de 15,5%.



Si ces résultats annuels et prévisions ressortent un peu en dessous des prévisions du marché, les analystes préféraient se focaliser sur d'autres éléments plus encourageants, tels que les perspectives à plus long terme de l'entreprise.



'Le groupe a indiqué que ses objectifs pour 2025 dévoilés ce matin seraient bientôt revus à la hausse suite à l'obtention de davantage de visibilité quant à la future trajectoire du budget allemand de la défense', soulignent les équipes de Berenberg.



'Encore plus important selon nous, la référence au plan stratégique Vision 2030 faite durant la présentation, qui vise à porter les revenus tirés de la défense à plus de 26 milliards d'euros d'ici à 2030, contre huit milliards en 2024, devrait être accueillie favorablement', juge le bureau d'études.



'Dans des conditions habituelles, nous nous serions attendu à ce que le titre fasse preuve de faiblesse après des résultats de 4ème trimestre 2024 et des prévisions 2025 inférieures aux attentes', renchérissent les analystes de Stifel.



'Mais au vu des gros contrats potentiellement liés au projet de réarmement européen et à la possibilité d'un prochain relèvement d'objectifs, tout cela devrait jouer un rôle secondaire', reconnaît Stifel.



Peu avant 16h00, le titre Rheinmetall grimpait de quasiment 7%, signant l'une des meilleures performances de l'indice STOXX Europe 600.





