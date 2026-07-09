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Rheinmetall, Hensoldt et Renk dégradés par mwb research après le sommet de l'OTAN
information fournie par AOF 09/07/2026 à 11:47

(Zonebourse.com) - Le récent sommet de l'OTAN a confirmé un basculement des dépenses vers la défense aérienne, les drones, la surveillance et les capacités navales, au détriment des plateformes terrestres plus traditionnelles. Par conséquent, mwb research dégrade son conseil sur trois spécialistes allemands exposés au secteur, à savoir Rheinmetall, Hensoldt et Renk.

mwb research rappelle que les espoirs liés au sommet de l'OTAN avaient propulsé l'action Hensoldt d'environ 26%, vers 81 EUR... sauf qu'aucun contrat n'a finalement été annoncé ou signé, ni aucun élément susceptible de modifier ses prévisions. Selon le courtier, la hausse du titre reposait finalement davantage sur un "sentiment de marché" que sur les fondamentaux. L'analyste passe ainsi de "conserver" à "vendre", sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 62 euros.

Le bureau d'études précise que Hensoldt n'était déjà pas le fournisseur de référence sur toutes les plateformes terrestres et navales et pourrait pâtir de la concurrence de Saab. En outre, les autorisations de programmes terrestres en Allemagne restent limitées, ce qui accroît l'incertitude sur les futurs appels d'offres.

Après la hausse du titre, la valorisation est donc jugée supérieure à sa juste valeur DCF (actualisation des flux de trésorerie) de 62 EUR et le titre cède d'ailleurs 5% de ce matin à Francfort.

Rheinmetall pâtit aussi du changement de paradigme à l'oeuvre dans la défense, l'OTAN ayant fléché les dépenses additionnelles vers la défense aérienne, les drones, les capacités de frappe et la surveillance plutôt sur les systèmes terrestres traditionnels. Le bureau d'études revoit ainsi à la baisse ses hypothèses sur le programme Arminius (programme allemand de renouvellement et d'expansion de la flotte de véhicules blindés de la Bundeswehr) ainsi que les perspectives après 2030.

Le rapport souligne également que la montée en puissance des coentreprises détenues à 51% accroît les intérêts minoritaires, ce qui limite la progression du bénéfice net revenant aux actionnaires de Rheinmetall malgré la croissance de l'activité. Dans ces conditions, le broker passe de "achat" à "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 1 400 à 1 150 EUR. Le titre reculait de 4,3% en fin de matinée à Francfort.

Enfin, mwb research dégrade aussi son conseil sur Renk (qui cède 4,7% à Francfort), passant de "achat" à "conserver" avec un objectif de cours de 50 EUR (inchangé). L'analyste considère que la diversification croissante du groupe dans les activités navales constitue un soutien mais qu'elle ne compense pas totalement les incertitudes entourant les futurs programmes de véhicules terrestres.

La note souligne également que le titre s'est redressé après son récent repli et évolue désormais dans la zone de valorisation jugée équitable par mwb research, avec un PER 2027 estimé à 21x et un multiple EV/EBITDA de 11x.

Le broker considère enfin que le potentiel de hausse est désormais limité tant que les intentions de Berlin sur les futurs volumes de commandes ne seront pas clarifiées.

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