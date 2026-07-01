Rheinmetall finalise l'acquisition de DOK-ING, le titre bondit

Le groupe allemand renforce son portefeuille dans les systèmes terrestres sans pilote en prenant le contrôle du spécialiste croate DOK-ING. Le marché apprécie visiblement la nouvelle : le titre gagne près de 5,5% à la Bourse de Francfort et refait une partie de son retard après avoir été particulièrement secoué par l'abandon du projet de frégates F126 par Berlin.

Rheinmetall annonce avoir finalisé l'acquisition de 51% du capital de DOK-ING, spécialiste croate des véhicules sans pilote, qui devient "Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o.". Le fondateur de DOK-ING, Vjekoslav Majetic, conserve les 49% restants. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Concrètement, l'opération vise à combiner l'expertise de Rheinmetall dans les véhicules tactiques avec les capacités de DOK-ING dans les systèmes autonomes, notamment autour de la plateforme hybride modulaire Komodo. Les deux partenaires prévoient de développer des solutions de combat et d'appui, dont un système d'accompagnement sans pilote ("Wingman") destiné aux chars de combat et véhicules de combat d'infanterie.

Selon Dr Björn Bernhard, directeur général de la division Vehicle Systems Europe de Rheinmetall, cette acquisition permettra de créer en Croatie un centre de compétences dédié aux véhicules militaires autonomes et de renforcer la position du groupe sur ce marché en croissance.

DOK-ING, qui a livré environ 500 plateformes dans plus de 40 pays depuis sa création, est notamment reconnu pour ses systèmes terrestres de déminage sans pilote, actuellement utilisés en Ukraine.