Rheinmetall et MBDA franchissent une étape clé vers l'arme laser navale allemande
28/10/2025

Rheinmetall annonce, avec MBDA Allemagne, le transfert d'un démonstrateur d'arme laser au centre de compétences de la Bundeswehr (WTD 91) à Meppen, après une année d'essais concluants en mer. Cette étape majeure marque une avancée vers la mise en service d'un système d'arme laser opérationnel pour la Marine allemande à l'horizon 2029.

Le démonstrateur, testé sur la frégate Sachsen, a effectué plus de 100 tirs réels et démontré sa capacité à neutraliser avec précision des drones et autres cibles rapides. MBDA supervise la détection, le suivi et l'intégration au système de commandement, tandis que Rheinmetall gère le guidage du faisceau, la source laser et l'intégration mécanique.

Cette coopération, entamée en 2019, illustre la complémentarité technologique des deux groupes dans les armes à énergie dirigée, un domaine clé pour la défense antimissile et antidrones.

