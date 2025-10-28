Rheinmetall et MBDA franchissent une étape clé vers l'arme laser navale allemande
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 12:40
Le démonstrateur, testé sur la frégate Sachsen, a effectué plus de 100 tirs réels et démontré sa capacité à neutraliser avec précision des drones et autres cibles rapides. MBDA supervise la détection, le suivi et l'intégration au système de commandement, tandis que Rheinmetall gère le guidage du faisceau, la source laser et l'intégration mécanique.
Cette coopération, entamée en 2019, illustre la complémentarité technologique des deux groupes dans les armes à énergie dirigée, un domaine clé pour la défense antimissile et antidrones.
Valeurs associées
|1 741,500 EUR
|XETRA
|+0,58%
A lire aussi
-
Tout schuss vers Milan-Cortina, mais attention aux dernières portes: à 100 jours du coup d'envoi des JO-2026 (6-22 février), le calendrier des préparatifs est respecté, assurent leurs organisateurs, qui restent toutefois vigilants. Après leur torche, leurs médailles ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des terres rares, NextEra Energy, résultats de Paypal, Royal Caribbean, Jetblue, Rambus et D.R. Horton, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les ... Lire la suite
-
L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et a déjà fait plusieurs morts, a commencé mardi à frapper le pays caribéen avec son lot d'inondations et de glissements de terrain. Avec des vents soufflant jusqu'à 280 kilomètres ... Lire la suite
-
United Parcel Service a dépassé mardi les attentes sur son bénéfice au troisième trimestre et sa prévision de chiffre d'affaires pour la période des fêtes de fin d'année, misant sur des hausses de prix pour compenser la faiblesse de la demande interentreprises ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer