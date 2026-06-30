Rheinmetall enregistre une importante commande de munitions d'artillerie en Ukraine

Le groupe allemand poursuit la montée en puissance de ses capacités de production pour répondre à la demande croissante en munitions de gros calibre.

Rheinmetall annonce avoir reçu de l'Ukraine une commande de munitions d'artillerie à longue portée. Le contrat porte sur des obus de 155 mm et des charges propulsives en quantité de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'unités, pour un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il sera comptabilisé au 2e trimestre 2026.

La production a déjà débuté sur le site de Rheinmetall Expal Munitions en Espagne, avec une livraison prévue d'ici au 1er trimestre 2027. Les projectiles ER02A1 B/B et les charges propulsives M203 sont déjà utilisés par plusieurs pays de l'OTAN et sont compatibles avec un large éventail de systèmes d'artillerie de 155 mm.

Le groupe indique poursuivre ses investissements pour accroître ses capacités de production et vise une capacité annuelle d'environ 1,5 million d'obus de 155 mm d'ici 2030.

Le titre Rheinmetall gagne 0,8% en début d'après midi à Francfort mais enregistre un recul de l'ordre de 37% depuis le début de l'année, après avoir notamment cédé près de 19% mercredi dernier, à la suite de l'abandon par Berlin de son programme de frégates F126.